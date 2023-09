La discreció que ha marcat durant les darreres setmanes la manera d'actuar dins de Junts davant les pressions sobre la futura investidura sembla que tenen els dies comptats. L'encarregat de trencar-la ha estat l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui a través de les xarxes ha deixat clar que "no hi ha cap negociació amb ningú" en marxa i que tampoc "s'ha presentat cap projecte d'amnistia a cap partit". A més, ha avançat que donarà "informació directa" sobre la proposta de JxCat en una conferència a Brussel·les el pròxim 5 de setembre.

Carles Puigdemont va ser molt eclèctic en la seva darrera compareixença pública el passat 21 d'agost en la visita llampec a l'Escola Catalana d'Estiu de Prada Conflent . Aleshores va apostar per "no buscar sortides personals" com havia fet Pau Casals. En aquesta ocasió ha fet servir les xarxes per advertir que "quinze dies després de l'acord per a la Mesa del Congrés dels Diputats, la quantitat d'especulacions en forma d'informació que han anat apareixent porten, probablement, a algunes conclusions errònies que caldrà aclarir aviat".

Puigdemont nega les negociacions

Puigdemont reconeix que hi ha "converses amb els diferents actors polítics, com és lògic", si bé la majoria venen de la legislatura passada. No obstant això, ha demanat "no confondre" aquestes converses amb una negociació, i ha advertit que diàleg i negociació no són conceptes sinònims. "El diàleg és previ a tota negociació; pot servir per fixar el marc en què aquesta pot discórrer, o pot servir per comprovar que no hi ha marge de negociació. Això ho veurem en els propers dies", ha apuntat.

Per això, ha avançat que el pròxim dimarts 5 de setembre a les 11.00 hores donarà "informació directa sobre quin és el marc que Junts proposarà" a aquells qui vulguin negociar amb ells, en la conferència inaugural d'una jornada interparlamentària a Brussel·les. Puigdemont ha desvinculat l'escenari de negociacions sobre la investidura de Sánchez de "cap decisió relativa al Consell de la República", després que aquesta setmana hagi dissolt la seva assemblea de representants i plantejat una reforma de l'entitat.