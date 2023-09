L'episodi de pluges intenses que ha afectat aquesta matinada el litoral central de Catalunya s'ha tancat sense incidències destacables, més enllà de les afectacions per acumulació d'aigua a alguns baixos i el tall per inundació de l'N-II a l'altura de Santa Susanna, que ja està reoberta. També ha provocat un despreniment a la carretera que porta a Vallromanes.

D'altra banda, un arbre ha caigut sense causar ferits a la zona de la superilla del barri de Sant Antoni, al carrer Compte Borrell de Barcelona. Durant l'episodi de pluges de dimecres al vespre a dijous no ha deixat cap afectació, i els Bombers no han atès cap avís relacionat amb el mal temps.

Alerta desactivada

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat sense incidències destacades per pluges. L'alerta es va tornar a activar aquest dimecres per una nova previsió de pluges intenses durant el vespre i nit de dimecres a dijous. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les comarques del litoral i el prelitoral central eren les que podien patir de nou fortes precipitacions, com la nit anterior.

Durant l'episodi de pluja de dimarts a dimecres, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 75 alertes, la majoria procedents del Barcelonès (41) i del Maresme (27). Per part seva, els Bombers de la Generalitat ha atès durant la nit del dimarts un total de 46 avisos pel temporal, 32 d'ells de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord i 14 de la Metropolitana Sud, la gran majoria per inundacions en habitatges sense afectacions importants.