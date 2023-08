Aiguats torrencials a la costa: al Maresme s'acumulen prop de 100 L

Amb aquesta força baixava la riera de Teià, al Maresme. Aquesta matinada hi han caigut prop de 90 litres per metre quadrat. A la localitat veïna del Masnou també hi ha plogut amb ganes, causant algunes inundacions i caiguda d'arbres. Moltes localitats s'han llevat amb baixos inundats després d'una nit de tempestes que han deixat entre 80 i 90 litres en algunes poblacions. On més aigua s'ha acumulat és al Maresme.