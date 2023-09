L'IPC torna a pujar durant el mes d'agost fins al 2,6% segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. És un 0,3% més que la dada interanual del mes de juliol, però prop de 8 punts per sota de com estaven els preus fa tot just un any. La inflació subjacent sí que sembla que es comença a moderar fins a situar-se en el 6,1%.





A més, la càrrega que suposa el repunt de la inflació no és la mateixa per tothom. Les llars amb menor renda van patir una inflació gairebé dos punts superiors que les més riques el 2021 i 2022, segons ha indicat aquest dimecres el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, en un discurs pronunciat al congrés anual de la European Economic Association a Barcelona.

"La capacitat de canviar la despesa entre articles en resposta als xocs varien entre les llars i tendeixen a estar significativament correlacionades amb els ingressos i l'edat", ha indicat De Cos.

Repunt de la benzina i l'oli Els carburants estan al darrere d'aquesta pujada, amb un increment del 3,5% pel que fa a la gasolina, i un 6% en el cas del gasoil. També s'ha encarit en menys mesura l'electricitat. De fet, el preu de la llum ha tornat a pujar prop d'un 5% aquest dimecres fins a situar-se en els 108 €/MWh de mitjana. El mateix 30 d'agost de 2022, el preu de l'electricitat es va enfilar fins als 475 euros. Durant aquest mes d'agost la mitjana s'ha situat en els 95 €, molt per sota dels 308 de l'any passat. També han repuntat amb força aliments considerats bàsics com l'oli d'oliva, amb el litre per primera vegada al voltant dels 10 euros, per culpa de la sequera. Al mercat del Clot de Barcelona diverses persones critiquen aquest increment incessant del cost de la vida i veuen amb pessimisme la situació. 01.44 min La inflació repunta a l'agost fins al 2,6% | Àlex Cabrera