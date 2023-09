La Diada de Sant Fèlix ha tornat a ser l'escenari de grans castells amb la trobada de les quatre grans colles castelleres: els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves dels Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa. La diada ha arrencat a dos quarts d'una del migdia amb un 3 de 10 amb folre i manilles dels Verds i ha estat plena de gammes extra.

De fet, els de Vilafranca i la Joves de Valls són les dues colles que han sortit més reforçades perquè han portat a plaça estrenes i castells que feia temps que no es veien. La Vella i els Minyons, però, no s'han quedat molt enrere i després d'aquesta diada encara tenen ganes de mostrar la seva ambició en pròximes cites.

Però quan s'han lluït realment ha estat amb el 7 de 9 amb folre . Tot i que en tercera ronda han fet un intent desmuntat perquè no ho veien clar, finalment se n'han sortit i han aconseguit descarregar aquest castell, que només s'ha vist un cop a plaça el novembre del 2012, fet també pels Verds. Han tancat la seva actuació amb un pilar de 8 amb folre i manilles , que han descarregat sense complicació, tot i que l'han hagut de treballar una mica.

Els de Vilafranca han arrencat la Diada descarregant el 3d10 amb folre i manilles , un castell que van intentar per últim cop el 2022 i que només van aconseguir carregar. L'última vegada que el van completar amb solvència va estar a Sant Fèlix del 2018. Tot seguit, en segona ronda, han carregat el 4d9fa . Un dels castells més difícils de la jornada, però ha caigut el pilar tot just quan sortia.

La Joves de Valls descarrega el 4d9

Els segons a actuar ha estat la Colla Joves de Valls, que s'ha estrenat amb el seu 3d9 amb folre i que han aconseguit descarregar amb èxit. Ara, somien a posar-li un pis més a finals de temporada. El públic també ha quedat sorprès amb el 4 de 9 sense folre, una estructura més fràgil i que han aconseguit aguantar fins al final.

En tercera ronda, han carregat un 5 de 9 amb folre, una estructura que no ha aguantat, però l'han treballat amb ganes. Per acabar la diada, els Joves no s'han resistit a descarregar el pilar de 8 amb folre i manilles, la millor actuació de la seva història.