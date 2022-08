Els castells de gamma extra tornen per Sant Fèlix

La plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès s’ha tornat a omplir del que més li agrada per Sant Fèlix: els millors castells. Després de tres anys en què la pandèmia havia deixat la Diada en poc més que una actuació simbòlica, enguany les quatre colles més clàssiques en aquesta festivitat s’han tornat a lluir.

Finalment, tot i el context postpandèmia, s'han acabat veient importants castells de gamma extra, començant pels 3de10fm dels verds, la torre de 8 neta de la Vella i els imponents 5de9 amb folre dels mateixos Castellers de Vilafranca i la Joves de Valls, que fins fa no gaire es consideraven un repte encara difícil d’assumir amb les forces actuals.

Els verds carreguen el 3d10fm

Els verds han demostrat, ja d'entrada, que tenien ganes de més i han arrencat la Diada carregant el primer 3 de 10 amb folre i manilles de la temporada i el més significatiu, el primer post-covid. La construcció ha caigut just després de fer l'aleta.

Ha estat només per obrir boca, perquè tot seguit han afrontat un imponent 5de9 amb folre, que no han tingut cap problema a descarregar. Dos castells de gamma extra, que han servit per fer esclatar una plaça de la Vila a vessar, amb prop de 5.500 persones.

En tercera ronda, els verds han apostat per la torre de 9 emmanillada. L’actuació dels de la camisa verda s’ha tancat amb el pilar de 8 amb manilles, que ja havien completat dues vegades aquesta temporada.