L'episodi de pluges a Catalunya d'aquest cap de setmana ha provocat episodis angoixosos com el rescat d'un home que ha estat arrossegat amb el seu cotxe per la riera de Vilassar. La tempesta també ha deixat dos ferits lleus i uns 200 cotxes amb desperfectes a la Sénia. A més, els camps del delta de l'Ebre també s'han vist afectats, ja que s'ha perdut el 50% de la collita d'arròs, segons els pagesos.

Protecció Civil ha desactivat el pla especial d'emergències per inundacions cap a les 19:00 hores d'aquest diumenge. En total, els Bombers de la Generalitat han rebut gairebé 500 avisos, gran part per arbres caiguts, incidències elèctriques i desperfectes d'edificis. A més, els bombers han rescatat tres excursionistes que feien una travessa a prop del llac de Certascan, i ja han estat evacuats.

D'altra banda, els Agents Rurals han decidit mantenir el nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendis al sud de Catalunya, tot i les darreres pluges caigudes durant el cap de setmana. 46 municipis de les Terres de l'Ebre, Sud de Ponent i la part occidental del Camp de Tarragona es troben en nivell màxim de risc d'incendis.

Aquest dilluns és dia de balanç de danys al Delta de l'Ebre , on la pedregada i les intenses pluges d'aquest cap de setmana han malmès la meitat de la collita de l'arròs. Segons ha indicat Unió de Pagesos , en algunes finques de Poble Nou del Delta (Amposta) on hi havia arròs bomba llest per collir l' afectació ascendeix fins al 100% .

Dos ferits lleus

La pedregada que dissabte a la tarda hi va haver al Montsià i especialment a la Sénia, on van caure pedres grans com un ou de gallina, ha deixat més de 200 cotxes amb desperfectes i una persona ferida. El ferit lleu va ser atès al CAP per ferides a les cames provocades per vidres que van saltar per l'impacte d'una pedra. "Sortosament", ha dit l'alcaldessa Victòria Almuni, no hi ha hagut "cap incidència greu".

Almuni ha dit que molts vehicles han perdut els vidres davanters i del darrere i tenen bonys a la carrosseria i que també hi ha magatzems que han perdut la teulada o la coberta. Dins del nucli urbà, els danys són sobretot en teulades i claraboies foradades. De fet, la batllessa ha celebrat que no hi hagi cap ferit per impacte de pedra "perquè eren molt grosses, algunes de deu centímetres, molt planes i tallants".

D'altra banda, un fanal ha ferit una dona a Sabadell en caure coincidint amb el temporal de vent i pluja a la ciutat. Segons l'Ajuntament, els fets van tenir lloc poc abans de les 13 h, quan un fanal situat a la Ronda Zamenhof va caure i una dona va resultar ferida. Va ser traslladada, amb pronòstic reservat, a l'Hospital Parc Taulí. Els serveis tècnics municipals treballen per determinar per què el fanal va caure a terra.