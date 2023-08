El mal temps ha obligat a enrederir l'evacuació en helicòpter dels 3 excursionistes, rescatats ahir a la zona de Certascan a 2.600 metres d'altitud, al Pallars Sobirà. Finalment, fonts dels bombers de la Generalitat han confirmat que un helicòpter ha pogut recollir-los del refugi de Certascan on han passat la nit i els han deixat en mans del SEM, que els han traslladat a l'hospital comarcal de Tremp.

En tot moment han estat acompanyats d'un metge i personal dels GRAE. Dos d'ells pateixen hipotèrmia greu. Fonts dels bombers de la Generalitat havien informat que els mitjans aeris no es podien enlairar i han descartat baixar-los a peu.

Els 3 excursionistes feien ahir una travessa a prop del llac de Certascan quan van quedar atrapats pel temporal que hi havia a la zona. Un dels excursionistes va poder arribar al refugi i avisar de la situació dels seus companys.

El rescat ja es va haver de fer a peu perquè l'helicòpter no es va poder enlairar pel mal temps. La zona de Certascan ha acumulat precipitacions de 56 litres i les temperatures han baixat fins als 0 graus. Hi havia un avís que recomanava no sortir a la muntanya.