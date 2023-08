Fortes tempestes que s'allargaran durant tot el diumenge

Una forta tempesta acompanyada de pedra de grans dimensions ha ocasionat danys aquest dissabte a la tarda a vehicles i habitatges a la Sénia, a la comarca del Montsià. Les pedres caigudes, segons han documentat diversos testimonis a través de les xarxes socials, tenien la mida aproximada d'ous de gallina o fins i tot pilotes de tennis. La pedregada ha malmès el 50% de la collita d'arròs al delta de l'Ebre.

Segons ha informat la policia local, l'episodi també ha deixat afectats nombrosos cotxes estacionats a la via pública, així com vidres d'habitatges i canonades. El Servei Meteorològic de Catalunya ha explicat que en poblacions properes com Ulldecona s'han recollit valors superiors als 16 litres per metre quadrat en deu minuts.

Des de dissabte, els Bombers de la Generalitat han rebut prop de 380 avisos, bàsicament per retirar arbres caiguts, incidències elèctriques, desperfectes d'edificis i acumulacions d'aigua. Fins a 95 dels avisos han estat entre les 12 i les 14 hores d'aquest diumenge, principalment concentrats a la regió metropolitana nord (40) i a la metropolitana sud (33).

Un rescat a la riera de Vilassar Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al matí el conductor d'un cotxe que ha estat arrossegat per la crescuda de la riera de Vilassar, a Vilassar de Mar (Maresme). El vehicle ha quedat encallat sota un pont i els efectius d'emergències han pogut treure l'ocupant, un home de 75 anys, sa i estalvi. I és que l'episodi de pluja a Catalunya ha deixat més de 100 litres al Pirineu i fortes tempestes al litoral, especialment al Maresme i el Barcelonès. En menys de 48 hores, destaquen registres com: 105 litres a Molló

103 a Lac Redon

92 litres de Sant Pau de Segúries

75 de Vilassar de Mar

68 litres d'Olot

67 de Cabrils

54 litres de Malgrat de Mar

Crida a la prudència Els meteoroòlegs fa dies que porten avisant d'un canvi brusc de temps. En poques hores hem passat de patir temperatures extremes, amb valors superiors als 35 graus a pràcticament arreu i nits tòrrides, a una baixada del termòmetre causada per l'entrada d'una massa d'aire fred que és el que està provocant el refredament brusc de l'atmosfera i fortes tempestes. Protecció Civil ha activat el migdia d'aquest dissabte l'alerta del pla INUNCAT i es mantindrà activa ben bé durant 36 hores fins al vespre de diumenge. Les previsions indiquen pluges especialment intenses i abundoses durant la nit i matinada de dissabte a diumenge que poden afectar qualsevol punt de Catalunya. Les pluges poden ser localment d'intensitat forta (almenys 20 l/m2 en 30 minuts), acompanyades de tempesta i no es descarta que es donin fenòmens de temps violent, com ara mànegues, pedregades o esclafits. Durant aquest episodi les acumulacions de precipitació més importants seran d'entre 30 i 60 litres, sobretot a la meitat nord i est, si bé localment és possible que se superin els 100 litres a punts del litoral i prelitoral central, al terç nord-est i al nord-oest. El Govern recomana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l'aire lliure. Cal evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no creuar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s'esperen intensitats i acumulacions més importants.