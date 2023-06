Aquestes setmanes, ens has parlat de com les pluges han fet augmentar les reserves d'alguns pantans. Ara bé que té això a veure amb el Camp Nou? Les persones acostumem a identificar millor les superfícies que no pas els volums, per això hem agafat de referència per parlar de pantans, l'emblemàtic estadi que tots coneixem del Futbol Club Barcelona.

Què té a veure aquest camp de futbol amb el pantà de Sau? Si omplíssim d'aigua tot el Camp Nou fins a dalt de tot, hi cabrien 1,26 hectòmetres cúbics. Quants Camps Nou equivalen tota l'aigua que hi havia o hi ha al pantà de Sau actualment? Per tant, quan al mes d'abril les reserves al pantà de Sau van tocar fons, només hi havia 10,7 hm³. Llavors haguéssim omplert poc més de 8 Camps Nou d'aigua. Les pluges caigudes els mesos de maig i juny han afegit uns 25 hm³. Com a resultat, 20 Camps Nou plens d'aigua. Això sumat al que ja teníem de l'abril. A dia d'avui omplim 28 estadis del Barça. L'aigua que tenim ara, no és suficient. Per anar bé i tornar a tenir les reserves que de mitjana ha tingut el pantà de Sau durant els últims 5 a 10 anys, hauríem d'omplir molts més estadis fins a arribar a un total de 105 Camps Nou que equivaldrien a uns 133 hm³. Llavors tindríem el pantà de Sau al 80% de la seva capacitat.