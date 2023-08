L'onada de calor s'acaba i arriben pluges intenses

Catalunya viu aquest divendres l'últim capítol de l'onada de calor que ha deixat rècord de temperatura màxima registrada arreu del país. La situació meteorològica canviarà substancialment durant el cap de setmana. A banda de baixar les temperatures, a partir de la tarda de dissabte i sobretot el diumenge s'esperen pluges que sovint aniran acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra.

Segons ha explicat a Ràdio 4 el delegat territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Ramon Pascual, a molts indrets la temperatura caurà més de 10 i 15 graus, de manera que fins i tot tindrem valors molt inusuals per l'època de l'any.

Protecció Civil ha ampliat unes hores la prohibició de fer activitats esportives, educatives i de lleure al medi natural. En segons quins espais, no es poden realitzar rutes de muntanya o acampades. A més a més, casals i colònies d'estiu també veuen restringida la seva activitat en nuclis urbans. De cara al cap de setmana, està activada la prealerta de l'Inuncat pel risc d'inundacions i precipitacions molt fortes en un interval de temps curt.

Adéu a una onada de calor històrica

Dijous la temperatura màxima es va assolir a Alcarràs amb 42ºC, tot i que a Lleida o Vinebre, entre altres, es va arribar als 41ºC. A Girona la màxima va ser de 39ºC, a Barcelona de 36ºC i a Tarragona de 33,9ºC. La nit de dijous a divendres, s'han registrat temperatures mínimes molt elevades també, tot i que lleugerament més baixes que l'anterior.

A Margalef-Priorat no s'ha baixat dels 27,6ºC mentre que l'estació del Raval de Barcelona la temperatura mínima ha estat de 27,4ºC. També destaquen les temperatures mínimes que s'han assolit a Malgrat de Mar (26,6ºC), Badalona (26,3ºC) o Vinebre (25,6ºC). A Tarragona la mínima ha estat de 25,2ºC, a Lleida 22,2ºC i a Girona de 19,8ºC.

El recent episodi continuat de calor ha provocat la reacció de molts municipis amb la intenció de protegir la població de les altes temperatures. És el cas de Lleida, on la patronal PIMEC Comerç ha iniciat la campanya "Refugi climàtic; sempre que ho necessitis el teu comerç està al teu costat". Es tracta de promoure els establiments comercials com a llocs idonis perquè la població pugui refugiar-se de les altes temperatures. Segons l'entitat, els establiments no obligaran els clients a consumir ni a comprar i seran un espai de descans per recuperar forces.

01.24 min Establiments de barri com a refugis climàtics | PEPA SANGENÍS

La iniciativa inclou diferents tipologies d'establiments com farmàcies, botigues o cafeteries que se sumen a la resta de refugis climàtics que ha habilitat l'administració com casals o biblioteques.

En canvi, al mercat municipal de Girona l'aire condicionat està espatllat i amb la calorada d'aquests dies la temperatura interior supera els 30 graus. Els paradistes es queixen que això els fa perdre vendes.

01.14 min Calor infernal al mercat del Lleó de Girona

La temperatura és tan alta que a les parades de peix fins i tot el gel s'arriba a fondre.