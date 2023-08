01:24

La patronal PIMEC diu que els comerços adherits a la campanya no obligaran els clients a consumir ni a comprar

PIMEC Comerç Lleida ha iniciat la campanya 'Refugi climàtic; sempre que ho necessitis el teu comerç està al teu costat' per tal de promoure els establiments comercials com a llocs idonis perquè la població pugui refugiar-se de les altes temperatures. La iniciativa inclou diferents tipologies d'establiments com farmàcies, botigues o cafeteries que se sumen a la resta de refugis climàtics que ha habilitat l'administració com casals o biblioteques. | PEPA SANGENÍS