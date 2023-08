Els hotels catalans registren el millor juliol de la història

Els hotels catalans van allotjar 2,56 milions de turistes al juliol, i marquen un nou rècord històric en aquest mes, almenys des que l'INE té registres, des de l'any 1999. De fet, representa un increment del 4,85% respecte a l'any passat i Catalunya repeteix com al segon destí preferit dels viatgers, per darrere d'Andalusia. A més els preus s'han disparat un 7,57%.

Pernoctacions encara per sota de 2019

Si ens fixem en el detall d'aquestes estades, el nombre de pernoctacions, per bé que creix, encara estan per sota del 2019, amb 8,12 milions. Barcelona va ser la destinació preferida de tot l'Estat amb 1,34 milions de viatgers allotjats. Per zones turístiques, la més visitada va ser la Costa Brava (552.063), seguida de la Costa Daurada (488.264), la costa de Barcelona (466.275) i les Terres de l'Ebre (40.501), de Lleida (30.852) i la Vall d'Aran (26.358).

Del total de turistes que es van establir en hotels catalans, 940.000 eren residents a l'Estat, concentrant el 15,2% de les pernoctacions a Espanya. Mentrestant, a prop d'1,6 milions eren estrangers.

I pel que fa als preus, es registra un augment, i són més d'un 7,5% més alts que fa un any, amb una tarifa mitjana diària de 131 euros, una mica pers sobre de la mitjana estatal (129 euros). L'estada mitjana va ser de 3,17 dies, pers sota dels 3,35 dies de 2019. Unes dades que no inclouen pisos turístics, càmpings o cases rurals.