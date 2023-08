Els Bombers de la Generalitat donen per controlat l'incendi de Portbou i Colera aquest dilluns. 30 dotacions dels bombers han treballat durant tota aquesta nit per mantenir estabilitzat l'incendi i evitar revifades a causa del vent que podia arribar a ratxes d'entre 90 i 100 quilòmetres per hora.

02.44 min Controlat l'incendi de Portbou que deixa dues afectacions: les físiques i econòmiques

Trànsit també aquest matí ha reobert l'N-260 al trànsit habitual de vehicles, ja que fins ara es feien controls i només hi podien circular veïns i qui es desplacés per feina. El foc, que ha cremat prop de 600 hectàrees, es va iniciar divendres a la tarda i es va donar per estabilitzat dissabte a la nit. En concret, ha afectat 573 hectàrees, 387 de les quals a Colera i 185 a Portbou.

Preocupació de la tramuntana en l'extinció El cap territorial de la regió d'emergències de Girona, Miquel València, va explicar diumenge al vespre que mantindrien "tota la nit" la trentena de dotacions terrestres que hi ha actualment a la zona i que estan combatent el foc sense mitjans aeris per la tramuntana. "A l'espera de l'evolució d'aquesta nit, demà ens plantejarem el canvi de fase de l'incendi", que actualment es troba estabilitzat, ha dit. Tot i que el límit de l'incendi no es mou, ha insistit que cal ser prudents i no descarta que "pugui créixer amb aquest vent", per la qual cosa els esforços dels Bombers se centren ara mateix a fer "tasques de revisió constant del perímetre". En un comunicat, els Bombers informen que el perímetre de l'incendi es manté estable i no hi hagut represes en tot el dia, més enllà de la que s’ho pogut controlar, a primera hora d’aquest matí, al límit del perímetre al flanc esquerre del foc. Durant la jornada han mantingut un dispositiu d’extinció que ha anat revisant el perímetre per detectar punts calents i rematar-los, ja sigui amb línia d’aigua o amb eines manuals. Estabilitzat el foc de Portbou Al matí l’helicòpter de comandament ha estat sobrevolant la zona fent tasques de coordinació i de revisió mentre que l’helicòpter bombarder no ha pogut volar pel vent. De fet, la forta tramuntana que hi ha hagut a partir del migdia ha impedit operar amb mitjans aeris durant tota la tarda. Tot i que a la matinada s’espera que afluixi la intensitat, demà dilluns les previsions indiquen que el vent tornarà a bufar a la zona. Entre la trentena de dotacions dels Bombers de la Generalitat, que es mantindran al llarg de la nit a la zona, hi ha camions d’aigua, efectius del GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) i dels EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal), vehicles lleugers de coordinació i comandament, i la unitat mitjana de comandament

Els veïns de Portbou recuperen a poc a poc la normalitat Dissabte al vespre ja es van aixecar els confinaments que afectaven Colera, Portbou i tres urbanitzacions de Llançà, tot i que la mobilitat a la zona està restringida per facilitar la feina dels equips d'extinció. La carretera N-260 entre Portbou i Llançà (km 0-14,5) continua tallada i es fan controls de trànsit perquè només hi poden circular veïns i qui vagi a treballar. D'altra banda, la carretera vella del coll del Frare es manté tallada per facilitar la tasca de vigilància i extinció de les dotacions terrestres dels Bombers. Des de dissabte al vespre s'ha restablert la circulació de trens entre Figueres i Cerbère. 01.59 min Els veïns de Portbou respiren més tranquils Els restaurants i hotels de Portbou demanen rebre subvencions per poder fer front a l'afectació econòmica d'aquest incendi. L'aturada del subministrament elèctric i d'aigua de dissabte al matí i els talls de carreteres han provocat que la majoria dels turistes cancel·lessin les reserves i el menjar fresc es fes malbé. Els Agents Rurals calculen que el foc ha afectat unes 573 hectàrees, 387 de les quals a Colera i 185 a Portbou. 550 són de superfície forestal, 16 d'agrícola i 6 d'urbana. Sobre l'origen de les flames, el cos d'Agents Rurals té clar que es tracta d'una acció humana, tot i que encara no se sap ben bé com va començar el foc. El que sí que està descartat és que el produís algun tipus de fenomen natural. Tampoc es contempla que els causant fos una línia elèctrica que es veiés afectada pel vent, ja que no n'hi ha cap a prop. 01.26 min La mà de l'home darrere els focs forestals La zona on va començar l'incendi és una pista forestal a l'alçada del Mas Molí, un espai concorregut i que porta a la zona del pantà. De cara a aquest dilluns, el cos d'Agents Rurals fa una crida a extremar les precaucions i recorda que el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt o extrem d'incendi estarà activat a més d'una vintena de municipis de l'Empordà.