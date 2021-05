Les últimes hores, Catalunya ha viscut un episodi de xàfecs i tempestes. Segons la Xarxa de detecció de llamps del Servei Meteorològic de Catalunya, entre ahir i avui s'han comptabilitzat 4.300 llamps, dels quals, gairebé 600 han caigut a terra. Aquests últims són els que poden acabar originant un incendi forestal.

A Catalunya, l’11% dels incendis forestals són originats per causes naturals, la gran majoria provocats per llamps, sent la quarta causa d'incendi al territori. Per davant tenim els focs provocats per accidents (12%), intencionats (23%) i per negligències (41%).

Quan hi ha més incendis de llamp? Just ara estem a les portes de la temporada d'incendis de llamp que comença al juny i acaba al setembre. De fet al juliol, és quan més casos hi ha, al voltant de 280 incendis de llamp.

On es donen aquest tipus d'incendis? La major part dels incendis de llamps tenen lloc a les serres del prelitoral de la meitat sud, Catalunya Central i Terres de l'Ebre. De fet al sud es donen els incendis amb major superfície cremada. Les comarques més afectades són el Baix Ebre, Conca de Barberà, Alt Penedès, Anoia, Bages i Moianès. Alguns dels focs de llamp amb major extensió són els del 27 juny de 2012 que va cremar gairebé 200 hectàrees de vegetació forestal del Parc Natural de la serra del Montsant, o l'incendi de Tivissa del 15 de juny del 2014, amb 872 ha forestals afectades.