Este lunes 31 de julio, La 2 emite en su Cine Clásico M.A.S.H, una película, en principio de apariencia bélica pues está ambientada en la guerra de Corea de entre 1950 y 1953, que hace uso de un humor irónico para narrar el día a día de un grupo de médicos estadounidenses mandados por el Gobierno a atender a los soldados heridos de la contienda. Esta perspectiva, seleccionada por su director Robert Altman, no es casualidad, pues busca, mediante la comedia ácida, realizar una crítica al horror y las desgracias de la guerra. El humor es algo patente, pero el filme esconde algunas otras curiosidades que debes conocer.

La canción tuvo más éxito que la película en sí

La canción principal de M.A.S.H, de por sí, tiene un título que no deja indiferente a nadie. "Suicide is painless", en español "El suicidio es indoloro", es una canción escrita por el hijo de Robert Altman a la edad de 14 años. En principio, el mismo director de la película se iba a encargar de escribir la letra, pero no fue capaz de cumplir sus expectativas. Altman quería una letra de lo más sencilla y estúpida, por eso le encargó la tarea a su joven hijo, sin saber que finalmente la canción tendría un éxito mucho mayor que la película. Michael tardó tan solo cinco minutos en escribirla y ganó con ella más de un millón de dólares.