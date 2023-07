Els socorristes de Barcelona han decidit en assemblea desconvocar la vaga indefinida iniciada aquest divendres protestar contra la "vulneració de drets" i la "manca de personal". Segons el sindicat CGT, l'empresa s'ha compromès a contractar més personal "de forma urgent" per tal de cobrir torns i garantir descansos.

També ha accedit a programar revisions mèdiques i dermatològiques, a entregar les nòmines en paper abans del dia 5 de cada mes als treballadors, a buscar un sistema de rotació que vetlli tant pel descans dels socorristes com per la vigilància a la platja, que no podrà recaure més de sis hores sobre un vigilant.

Dilluns es reuniran, de nou, amb l'empresa i l'Ajuntament de Barcelona per redactar els acords socials a què han arribat i posar fi a aquest conflicte laboral. A més, el consistori els ha proposat de reunir-se quinzenalment per treballar el plec tècnic d'acords.

Acord ratificat en assemblea Les negociacions s'han allargat durant tot el dissabte. S'han iniciat a 2/4 de 10 del matí i cap al migdia s'han interromput per divergències sobre els serveis mínims. Finalment, les negociacions s'han reprès i a prop de deu hores més tard s'ha tancat l'acord que ha pogut ser ratificat cap al vespre en assemblea. La CGT havia informat aquest mateix dissabte que després de reunir-se amb l'ajuntament durant prop de 7 hores i conversar telefònicament amb l'empresa les posicions semblaven més properes. Aunar, el grup que gestiona el servei, s'ha reunit a la platja del Somorrostro amb el comitè de vaga, el comitè d'Empresa i la CGT on s'han unificat els acords en un document. Els vigilants de les platges reclamaven que es compleixi la llei de prevenció de riscos laborals per garantir la seguretat a les platges i una ampliació de la plantilla per reduir els torns de vigilància dels treballadors. També volen el pagament a temps de les nòmines, principal motiu de l'anterior aturada. 01.57 min Comença la vaga indefinida dels socorristes de Barcelona | Marga Esparza