Vaga indefinida de socorristes de Barcelona a partir de divendres

Els socorristes de Barcelona faran vaga indefinida a partir de divendres per protestar contra la "vulneració de drets" i la "manca de personal". La CGT assegura que la mediació amb Aunar, el grup que gestiona el servei, ha "fracassat" i per això la plantilla ha decidit mobilitzar-se. No és la primera vegada que el col·lectiu convoca aturades, ja que el passat 9 de maig també en van convocar una altra.