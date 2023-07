11:00

Detinguda una parella a Alacant dedicada a l'"exportació" des dels ports de Barcelona i València a Algèria de vehicles robats i falsificats.

En una operació conjunta entre Guàrdia Civil Barcelona amb Guàrdia Urbana de Barcelona, han detingut un matrimoni de nacionalitat algeriana, com a presumptes autors dels delictes de contraban, falsedat documental, encobriment i estafa.

Els dos detinguts tenien la base d'operacions a Alacant, però haurien exportat des de Barcelona i València una trentena de vehicles robats en diferents països d'Europa i formarien part de l'estructura d'una organització assentada a Europa, de major escala, que comptava amb la seva pròpia xarxa de robatori de vehicles, experts en la seva falsificació del número de bastidor i responsables en tramitació documental i duanera.

El seu modus operandi es fonamentava en crear empreses per fer les exportacions dels vehicles. Els vehicles havien estat prèviament robats en diferents països europeus, falsificat el seu bastidor. Aquests cotxes aparentment amb matrícula legal i ordinària ja estaven llestos per a realitzar l'exportació on era totalment necessària la intervenció de Transitaris.

Els investigadors han detectat una trentena de vehicles exportats amb un valor comercial entorn dels 1,43 milions d'euros. Fins al moment han estat recuperats sis d'aquests vehicles. Els agents van realitzar registres en dos dels domicilis vinculats actualment als detinguts, trobant-se documentació rellevant de les exportacions efectuades, xecs d'elevat valor i suports informàtics que seran objecte d'anàlisi.