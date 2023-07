15:08

Culpable per unanimitat de tots els delictes l'acusat del triple crim de Ciutat Vella.

Aquest dijous s'ha fet la lectura del judici pel triple crim a Ciutat Vella el 20 de gener de 2020. El jurat ha considerat culpable per unanimitat del primer assassinat. L'acusat va matar a la víctima en el seu pis, més de 250 punyalades, més asfíxia amb una bossa. També el consideren responsable per unanimitat de provocar l'incendi en el pis de la víctima per a ocultar les proves.

Culpable per unanimitat del robatori a la víctima, de causar-li un sofriment innecessari. També el consideren responsable de la mort de la segona víctima. Tenia amb ell els objectes que li va robar i sang de la dona.



Culpable per unanimitat de l'agressió a un motorista per a robar-li, i de l'intent de robatori en un establiment minuts després del fet anterior.

De l'atac al treballador de l'Ajuntament de Barcelona, que va morir l'endemà passat el tribunal considera provat que li va apunyalar dues vegades. Finalment, el jurat el veu culpable per unanimitat de les lesions causades al company de treball que va intentar ajudar a la tercera víctima.

El jurat considera provat que l'acusat no té cap malaltia greu ni disminució de les seves facultats. El judici queda vist per sentència.