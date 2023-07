Detinguda a Vic la falsa metgessa de l'Hospital de Berga

Els Mossos han detingut a Vic la falsa metgessa que va treballar sense titulació de Medicina durant set mesos a l'Hospital de Berga. La investigació de la policia catalana assenyala que la dona també va treballar en altres tres centres sanitaris. L'intrusisme laboral es descobreix quan una empresa externa a l'hospital de la capital del Berguedà va alertar que la dona no disposava de la titulació corresponent.

Per tot plegat, els Mossos li atribueix quatre delictes d'intrusisme professional, falsificació de document públic i usurpació d'estat civil. L'arrest va fer-se la nit de dilluns i la previsió és que passi a disposició judicial en les pròximes hores. Per la seva banda, l'hospital ha acomiadat el director de recursos humans per no actuar responsablement en el correcte funcionament del procés de contractació.

Els fets: una alerta d'una empresa L'Hospital de Berga va presentar dijous passat 20 de juliol una denúncia als Mossos d'Esquadra afirmant que una dona havia estat treballant al servei d'urgències del centre des de desembre de 2022 sense la titulació requerida. Ho va descobrir quan una empresa de serveis sanitaris preventius, on la suposada facultativa havia buscat feina, va alertar de la possible falsedat. Segons el Col·legi de Metges de Barcelona, utilitzava el número de col·legiat d’un altre doctor. En una primera fase de la investigació, els Mossos van corroborar, a través del ministeri d’Universitats, que la dona no disposava de cap títol universitari a Espanya, ni cap títol extern homologat. La dona només va mostrar una captura de pantalla amb un número de col·legiada i dues fotografies vestida de metgessa. Quan l’hospital va esbrinar que no constava a la base de dades del Col·legi de Metges, li van obrir un expedient disciplinari per falta molt greu i la van suspendre de les seves funcions. També va acomiadar el director de recursos humans perquè en el procediment de contractació "no s'ha validat adequadament per part del departament de recursos humans la informació facilitada" per a la contractació de la metgessa.