00:43

Els Mossos li atribueix quatre delictes d'intrusisme professional, falsificació de document públic i usurpació d'estat civil.

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vic la falsa metgessa que va treballar durant set mesos en l'hospital de Berga, a l'Hospital Universitari Dexeus i també a una clínica de Girona.

Els Mossos li atribueix quatre delictes d'intrusisme professional, falsificació de document públic i usurpació d'estat civil. L'arrest va fer-se la nit de dilluns i la previsió és que passi a disposició judicial en les pròximes hores. Per la seva banda, l'hospital ha acomiadat el director de recursos humans per no actuar responsablement en el correcte funcionament del procés de contractació | Lorena Hens