00:51

El ple de l¿Ajuntament aprova el nou cartipàs i l¿augment de retribució del 4% dels sous dels regidors, tot i les crítiques de l'oposició.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat el seu govern actual amb 10 regidors tot i que ha reconegut que "no és el òptim allargar més del prudent una situació com aquesta", en espera d'un acord amb la resta de grups per governar amb una majoria més àmplia. Collboni ha rebut les crítiques de la líder de BComú, Ada Colau, i del de Trias per Barcelona, Xavier Trias, que creuen que la nova organització és provisional.

El ple de l'Ajuntament de Barcelona també ha aprovat apujar un 4% el sou de l'alcalde, que passarà a cobrar 104.000 euros i dels regidors fins els 87.913 euros amb els vots a favor de PSC, TriasxBCN i PP; els vots en contra de BComú i Vox, i l'abstenció d'ERC. La primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha defensat que les retribucions han estat congelades des de 2011 i que és una actualització "proporcionada, prudent i raonable" | Informa: Maite Boada