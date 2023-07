El PSC es consolida com a la força amb més suports a Catalunya. Després de les victòries de les eleccions autonòmiques del 14F i les passades municipals, els socialistes catalans han tornat a imposar-se, amb prop d'un milió de vots, el 34% del total, a les Generals. Una victòria, que resulta clau en els resultats del partit socialista a nivell estatal. Per darrere s'han situat, en aquest cas per sorpresa, Sumar i el PP, que han superat en vots a ERC i Junts, que malgrat tot, tornen a tenir la clau a Madrid. La CUP, que fins ara tenia dos escons, es queda fora del Congrés. Tampoc el PDeCat ha aconseguit representació.

En clau de pactes, l'independentisme s'erigeix en decisiu per "decantar la balança", en paraules del candidat dels republicans, Gabriel Rufian. La líder de JxCat al Congrés, Miriam Nogueras, ha afegit que la seva formació no investirà Pedro Sánchez "a canvi de res" i ha tornat a posar sobre la taula el referèndum d'autodeterminació. A l'altra banda, els populars celebren uns resultats històrics a Catalunya, després d'un llarg periple a l'ombra de Ciutadans.

L'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha estat detinguda aquest dilluns al matí després de tornar a Catalunya per la nova ordre de detenció que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena va dictar contra ella per la causa de l'1-O. "He tornat a ser detinguda il·legalment", ha dit ella mateixa a Twitter.

En clau de successos, els Mossos d'Esquadra detenen un home al Catllar per la mort violenta del seu pare.