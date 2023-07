El PSC guanya a les 4 circumscripcions per primer cop en 20 anys

El PSC ha guanyat a les quatre circumscripcions catalanes en unes eleccions generals per primera vegada des del 2004, l'única vegada fins ara que una formació política s'havia imposat tant a Barcelona, com a Lleida, Girona i Tarragona. Els socialistes també han estat primera força en 472 municipis, amb el 99,9% escrutat. Es tracta de la segona millor marca del PSC a Catalunya, només per darrere del 2008, quan van guanyar a 515 municipis, cosa que va contribuir als 25 escons que la formació va aconseguir a Catalunya de la mà de Carme Chacón. En els últims comicis, la formació s'havia imposat a 76 municipis. Junts és primera força a 294 pobles i ciutats, mentre que ERC s'imposa a 163 i En Comú Podem, a 10.