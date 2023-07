El Govern ha aprovat el nou Pla nacional del llibre i la lectura per fomentar l’hàbit lector i millorar els índex de lectura en català. Amb 73 mesures, el Pla es fixa per objectiu que el 2030 el 76% de la població llegeixi llibres almenys una vegada al trimestre, que el 65% ho faci com a mínim un cop a la setmana i que el 40% de la població ho faci en català.

Reformar les biblioteques escolars El Pla de millora de les biblioteques escolars de Catalunya pretén actualitzar el model d’aquests espais perquè doni resposta als projectes educatius de cada centre. El pla arrencarà amb un pilot de dos cursos en una cinquantena de centres educatius de cinc serveis educatius de la demarcació de Barcelona. 01.23 min Aprovat el nou Pla Nacional del Llibre i la lectura | Lourdes Gata Els 50 centres rebran l’acompanyament d’un bibliotecari extern dos cops al mes per redefinir el seu model, 2.000 euros anuals per millorar el fons, software per llegir i realitzar préstecs en línia i paquets de formacions i materials. Cada centre disposarà d’un docent que estarà alliberat dues hores setmanals per dedicar-se a la biblioteca. Aquest programa s’espera que arrenqui el gener de 2024.