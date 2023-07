01:23

Està impulsat per Cultura i Educació i coordinat per la Institució de les Lletres Catalanes

Entre els seus objectius, aconseguir que més d’un quart de la població llegeixi llibres almenys un cop al trimestre, ara ho fa un 70%. Lectura des del naixement, reimpulsant el programa 'Nascuts per llegir' amb la col·laboració de llevadores i pediatres, fins a la tercera edat, amb programes de foment de la lectura específics per residències de gent gran. I de manera especialment rellevant durant l'etapa escolar, amb diferents accions per fomentar la comprensió lectora i l'hàbit entre els alumnes, com l'impuls a les biblioteques escolars a partir d'un pla pilot inicial amb 50 escoles el curs vinent.

El pla també inclou beques per a la creació literària, o el desenvolupament de la Casa de les Lletres, amb ubicació pendent de confirmar, que aglutini definitivament associacions d’escriptors i altres entitats relacionades amb el món del llibre | INFORMA: Lourdes Gata