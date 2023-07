Cap de setmana ple de reivindicacions i música a Barcelona amb la celebració del Pride! BCN a la capital catalana. El lema d'enguany és 'L'orgull de les nostres vides'. Aquest dijous es va donar el tret de sortida amb el pregó a Plaça Universitat a càrrec d'Isabel Franc i Jordi Petit. La manifestació de dissabte serà l'acte central, sortirà a les 18h del Parc de les Tres Xemeneies i recorrerà l'Avinguda del Paral·lel.

Orgull! 2023

RTVE a Catalunya retransmetrà per primera vegada la manifestació amb el programa especial 'Orgull! 2023! a càrrec de Tània Sarrias i Sharonne. Es podrà veure per La 2, RTVE Play i a través de YouTube. Pel set d'RTVE, situat a la plaça d'Espanya de Barcelona, hi passaran activistes, a qui preguntaran pel seu paper dins el col·lectiu, i la lluita lliurada per aconseguir drets i llibertats, així com persones grans LGTBIQ+. També tindrà un caràcter festiu i comptarà amb entrevistes i actuacions d'artistes que després veurem actuar a l'escenari del Pride.