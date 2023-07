La inflació es desinfla fins a l'1,9% al juny

La inflació manté la tendència a la baixa i al juny se situa en l'1,9%, el nivell més baix des del març de 2021. Transports, llums i carburant són al darrere de la moderació dels preus, que respecte al maig només van créixer un 0,6%. També es modera l'encariment dels aliments, que malgrat això encara són un 10% més cars que fa un any. El sucre, l'oli d'oliva, les patates i l'arròs, el que més va pujar de preu.

Des del 9,7% de fa un any

Per quart mes consecutiu cau la inflació subjacent, la que no té en compte ni els aliments frescos ni l'energia, però es manté en el 5,9%, dues dècimes menys que al maig. Les dades de Catalunya han coincidit, de fet, amb les del conjunt de l'Estat. La baixa també s'explica, de fet, per motius estadístics, ja que fa tot just un any es va disparar fins al 9,7%, el segon màxim de tota la sèrie històrica.

Per CCAA, on més es van disparar els preus aquest juny van ser a Canàries (3,9%), Melilla (3,3%) i Ceuta (2,8%), i els menors creixements es van produir a Aragó (1,1%), Castella-la Manxa (1,2%) i Madrid (1,4%). Espanya és de fet la primera gran economia de tota la zona euro que se situa per sota del 2%.

Els aliments, tot i moderar, la seva evolució va ser la més alta (10%), seguit de les begudes alcohòliques i el tabac (8%); hotels, cafès i restaurants (6,3%), i oci i cultura (5,9%). Van créixer en menor mesurada els preus de parament (5,8%); uns altres (4,7%); medicina (2,8%); comunicacions (2,3%); vestit i calçat (1%), i ensenyament (0,6%), i van baixar en transport (-7,5%) i habitatge (-10,8%).