10:06

ERC es queda sola apostant per negociar un referèndum

ERC s'ha quedat sola apostant per negociar amb l'Estat un referèndum per aconseguir la independència. Un procés que, segons el programa dels republicans, s'ha de fer amb "acompanyament internacional". Sumar-En Comú Podem proposa que se sotmeti a votació l'acord que surti de la taula de diàleg, però evita proposar ara un referèndum d'autodeterminació.

Tampoc ho fa Junts, que tria la via de "l'enfrontament" amb l'Estat per assolir la "plena efectivitat" de la independència. La CUP condiciona els seus vots a la investidura al fet que l'Estat es comprometi amb l'autodeterminació fixant data i pregunta d'un referèndum. I el PDeCAT vol negociar per assolir "màximes quotes d'autogovern". PSC, PPC i Vox no tenen programa propi per a Catalunya.