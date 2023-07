13:05

Toni Marín entrevista al Cafè d'Idees, Nacho Martín Blanco. El cap de llista del Congrés per Barcelona es mostra segur que el PP és l'alternativa fiable al "sanchisme"

El periodista Toni Marín entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4, Nacho Martín Blanco. El cap de llista del Congrés per Barcelona es mostra segur que el PP és l'alternativa fiable "al desgavell del sanchisme" i creu que Catalunya serà decisiva per triomf del seu partit. "Tenim 10 dies per acabar de convèncer una part de l'electorat indecís".



Martin Blanco ha reafirmat que Feijóo "no serà mai en un pacte que no defensi les autonomies o la pluralitat de llengües". Per això, per a ell l'important és aconseguir un resultat que permeti al PP governar en solitari.



Fa referència a la idea del vot útil per canviar polítiques de l'actual govern. "Catalunya ha de tornar a ser motor d'Espanya, l'avantguarda del país deixant enrere aquest període de decadència que han suposat els successius governs independentistes o el colauisme a Barcelona".



Blanco assegura que perquè hi hagi una relació normal en termes institucionals entre el govern d'Espanya i el de la Generalitat "hi ha d'haver diàleg amb Catalunya, però amb tot Catalunya". Cosa que justifica que no fa aquest govern, ja que "dialoga d'esquena a una part crucial de la ciutadania".



Subratlla que la societat catalana "té ganes de viure tranquil·la" i "els partits independentistes sempre tendeixen al conflicte". Per acabar, fa referència a un "argument pervers del PSOE" que "amenaça que si el PP governa, prepareu-vos, però si ho fan ells, hi ha tranquil·litat".