El PSC i els comuns han arribat a un acord amb Tot per Terrassa per governar la Diputació de Barcelona. Ho han confirmat fonts de la negociació a Ràdio 4. Avui mateix els socialistes signaran un pacte amb el partit de Jordi Ballart, que només compta amb un diputat, per escenificar l'entesa.

Suports necessaris per governar D'aquesta manera, l'actual alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, la socialista Lluïsa Moret, serà proclamada presidenta de la institució al ple d'investidura d'aquest dijous. Ara Moret té assegurat el vot de 23 diputats provincials, encara no la majoria absoluta, però el suport necessari per a governar, ja que són els mateixos d'un possible pacte entre ERC i Junts. Recordem que els socialistes van ser la llista més votada Algunes fonts apunten que finalment també puguin votar a favor de Moret dos diputats independents de Junts. Es tracta de l'alcalde d'Igualada del PDeCat, Marc Castells, i l'alcalde de Torrelles de Foix i líder d'Impulsem Penedès, Sergi Vallès. D'aquesta manera, no farien falta els 4 diputats del PP.

Salvador Illa no confirma En acte de partit amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, el líder del PSC, Salvador Illa, no ha volgut confirmar l'acord i s'ha limitat a assenyalar que estan "en converses amb altres grups i actors" i "ja ens agradaria arribar a acords més amplis que ajudessin a una major estabilitat a la Diputació". Aquest dijous es constitueix formalment la Diputació de Barcelona que s'escollirà la presidència per majoria absoluta a la primera volta o simple en segona votació. I en cas d'empat la presidència seria pel partit més votat en les eleccions del 28 de maig que va ser el PSC.