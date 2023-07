Els grans tenidors ho tenen, a partir d'ara, una mica més difícil a l'hora de poder fer fora algú del pis on viu. D'acord amb la nova llei d'habitatge aprovada al Congrés, la Generalitat obliga els propietaris titulars de més de 5 habitatges a passar per un procés d'intermediació abans de poder interposar una demanda judicial per desnonar. Una d'aquestes alternatives és el que es coneix com a lloguer social.

Tornen a repuntar els desnonaments Només l'any passat hi va haver 8.574 desnonaments per via judicial, la majoria, 6.160 van ser per l'impagament dels lloguers segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Unes dades que encara estan lluny d'abans de la pandèmia, quan les xifres va arribar en el pitjor moment de la crisi immobiliària, el 2016, a les 16.000 execucions. Les mesures extraordinàries per la crisi sanitària van frenar els desnonaments, però l'actual encariment de tipus d'interès, i especialment l'encariment dels lloguers, podria tornar a accelerar els procediments judicials. El primer trimestre d'enguany es van fer 1.715 desnonaments, 1.240 per lloguers.