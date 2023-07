CCOO creu que l'accident de la mina de Súria "era evitable"

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha detectat "dèficits greus" en la mina de Súria d'ICL Iberia, sobretot en l'organització del treball i en la comunicació entre els treballadors. És una de les principals conclusions d'un informe que ha elaborat sobre l'accident mortal del passat 9 de març, on van perdre la vida tres persones.

00.42 min CCOO: "L'accident de la mina de Súria no era inevitable" | IGNASI GRAS

Segons CCOO, no és cert que l'accident fos "inevitable", com defensa l'empresa, i alerta que si no es duen a terme una sèrie de mesures correctores, els "factors de risc hi continuen sent". En la mateixa línia, el sindicat demana la readmissió "immediata" del vigilant del torn en què hi va haver l'accident, que va ser suspès de sou i feina setmanes després del succés, i considera que se l'ha tractat de manera injusta com un "cap de turc".

El document indica que hi ha "nombrosos dèficits" relacionats amb l'organització del treball a la mina del Bages. En primer lloc, apunta que la direcció de l'empresa "no garantia una comunicació real i efectiva" entre els diversos empleats (vigilants, caps d'equip, personal tècnic) ni tampoc entre el personal dels diferents torns.

En segon lloc, l'informe indica que hi ha una "sobrecàrrega evident" de treball en la figura del vigilant, que considera que és "clau" en la seguretat laboral de la mina on hi treballen al voltant de 800 empleats sense tenir en compte els subcontractes, dels quals 600 baixen a les galeries.