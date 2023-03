Tres persones han mort aquest dijous arran d'un despreniment en la mina de potassa de Súria, al Bages. Els fets han ocorregut a 900 metres de profunditat per causes que encara es desconeixen, tot i que l’última revisió a la mina va ser fa tres setmanes i els sindicats també asseguren que les mesures de seguretat eren correctes.

Els equips d'emergència han recuperat aquesta mateixa tarda els cossos sense vida dels tres geòlegs, un d'ells estudiant en pràctiques, i s'ha procedit a la seva identificació i l'aixecament dels cadàvers. Les tres víctimes de la mina de l'empresa Iberpotash a Cabanasses de Súria, d'uns 30 anys, eren de Sant Joan de Vilatorrada, Colòmbia i Alacant, i pertanyien al Departament de Geologia de ICL Iberia.

Alhora, el president català ha volgut traslladar el condol als familiars i als seus companys i agrair la tasca que ha procedit a estabilitzar la galeria on ha ocorregut l'accident i ha permès recuperar els cossos. Aragonès ha afegit que els Mossos col·laboren per intentar determinar que ha pogut fallar.

El mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès s'ha desplaçat al lloc de l'accident on ha explicat que la recuperació dels cadàvers ha estat especialment complicada perquè s'havia de garantir la seguretat dels equips de rescat. Hi han participat el Grup d'actuacions Espcials (GRAE) dels Bombers i la brigada de salvament de la mina.

A l'espera de conèixer els resultats de la investigació, els representants del sindicat miner majoritari, USOC, han explicat que, a primera vista, no hi ha hagut cap negligència de seguretat en una galeria que havia passat tots els controls feia tan sols 3 setmanes.

Els fets

Cap a les 9 del matí d'aquest dijous tràgic, els Bombers han rebut un avís per part d'altres treballadors de la mina per avisar que s'havia produït un despreniment i que hi havia persones en perill. L'equip ha activat vuit dotacions terrestres i un helicòpter medicalitzat. També hi han assistit un grup de psicòlegs i un equip de muntanya, la unitat canina i la de subsol dels Mossos d'Esquadra.

La mina ha quedat evacuada mentre s'avaluava el terreny per procedir al rescat dels cossos dels treballadors que han quedat atrapats. En principi, no hi ha cap persona més en perill. L'execució de les tasques de rescat duraran hores i no saben quan acabaran. Els equips d’emergències estan atenent ja familiars de les víctimes, greument afectats.

Al Bages s'han registrat altres accidents mortals en els treballs d'extracció a la mina en els últims anys. El 2013 van morir 3 treballadors a la mateixa mina. El 2015, hi va haver una víctima mortal a la mina de Vilafruns a Balsareny. L'últim accident que s'havia registrat fins avui dia va ser el 2020, quan van morir dos treballadors en un accident també a aquesta última mina a Balsareny.

El que causa ara desconcert és el fet que la galeria on s'ha produït el despreniment era relativament nova i la seguretat s'havia augmentat en els darrers anys. Un treballador de la mina que porta 16 anys, afirma que "aquesta no era una zona especialment dolenta", tot i que "hi ha zones que, per desgràcia, no es veuen. El risc sempre hi és". En el moment dels fets, hi havia unes 200 persones treballant.