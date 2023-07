Els pagesos catalans han arribat a Madrid acompanyats amb altres agricultors de la resta d'Espanya per fer visible el seu malestar. Aquest dimecres s'han concentrat davant del Ministeri d'Agricultura per demanar concreció en les ajudes per fer front a la sequera. 3 columnes de tractors i uns 200 agricultors s'han afegit a la resta de companys que sortien des d'altres punts de la península.

01.40 min La pagesia protesta a Madrid

La marxa ha recorregut el centre de Madrid i ha acabat davant el Ministeri d'Agricultura. Centenars de persones del sector agrícola han demanat ajuts directes per pal·liar els efectes de la sequera i per cobrir els sobrecostos causats, entre d'altres, per la guerra d'Ucraïna. També exigeixen una política hidràulica que garanteixi l'abastiment d'aigua tant pel bestiar com per regar de manera eficient.

Marxa iniciada des de Girona De Girona a Madrid. Aquest és el recorregut que ha fet la pagesia catalana des d'aquest dilluns. Després d'una primera aturada a Lleida, els pagesos han arribat a la capital després de realitzar un recorregut d'uns 700 quilòmetres. Acompanyats de diversos representants polítics i alguns familiars, 6 pagesos s'han trobat a la plaça del Vi de Girona per iniciar aquesta nova protesta del sector. Des d'Unió de Pagesos, Joan Caball recorda que els pagesos de Catalunya són els que més han notat la sequera a la península, juntament amb els que depenen de la Confederació hidrogràfica del Guadalquivir. En concret, els regants de la Muga, el Ter i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han estat els que més han notat aquestes restriccions.