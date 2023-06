01:05

Unió de Pagesos ha convocat la mobilització a Catalunya i a la resta d'Espanya ho ha fet Unión de Labradores

Les darreres pluges no han millorat la producció de cereals, fruita, i vinya gairebé arruïnada per la sequera. Com a molt ajudaran a salvar els arbres fruiters. Són molts els pagesos que aquesta campanya gairebé no colliran res. Davant aquesta situació, la Unió de Pagesos ha convocat a Catalunya una nova tractorada i a la resta de l'Estat l'ha convocada la Unión de Labradores.

5 columnes de tractors sortiran de Catalunya i altres punts de l'Estat que acabarà amb una concentració davant el Ministeri d'Agricultura, a Madrid el proper 5 de juliol. A Catalunya els tractors sortiran el dia 4 de juliol de Lleida, Batea i Amposta. La Unió de Pagesos critica que els ajuts anunciats fins ara per les administracions són insuficients. Demanen al govern central i la Unió Europea més ajuts directes i més mesures per garantir la continuïtat de la pagesia | INFORMA: Pepa Sangenís