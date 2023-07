La pagesia protesta a Madrid

Els pagesos catalans han arribat a Madrid acompanyats amb altres agricultors de la resta d'Espanya per fer visible el seu malestar. Aquest dimecres s'han concentrat davant del Ministeri d'Agricultura per demanar concreció en les ajudes per fer front a la sequera. 3 columnes de tractors i uns 200 agricultors s'han afegit a la resta de companys que sortien des d'altres punts de la península. Centenars de persones del sector agrícola han demanat ajuts directes per pal·liar els efectes de la sequera i per cobrir els sobrecostos causats, entre d'altres, per la guerra d'Ucraïna.