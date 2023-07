Las Pedreres de s'Hostal, canteras de s'Hostal, se encuentran a solo un kilómetro de la Ciutadella, en Menorca. Son un recinto de pedrizas de 'marés', de 55.000 metros cuadrados, cuya explotación concluyó en 1994. Desde cualquier punto del núcleo urbano no tardaremos más de diez minutos en llegar. Desde Maó (Mahón), la segunda ciudad de la isla y sede del Consell Insular, unos 45 minutos como máximo.

El recinto guarda sorpresas que gustará descubrir sobre todo a los más pequeños, además del origen de tantas construcciones destacadas de Baleares.

Arte en el paisajes: el llamado 'land art'

Las huellas de los trencadors o canteros están presentes en todas las pedrizas de extracción manual, y componen lo que se considera, en arte contemporáneo, una obra de 'Land Art'. También denominado 'Earth Art', es una corriente que valora las obras que se encuentran en plena naturaleza o en paisajes urbanos.

El laberinto vegetal de s'Hostal se encuentra a la sombra de las paredes excavadas rtve

Se crean con materiales naturales como rocas, gravillas, tierra, ramas, arena… También con elementos efímeros como el viento o las mareas. El 'land art' es un concepto surgido entre los años sesenta y setenta, alejado de los museos convencionales. El pionero fue el artista americano Robert Smithson.

La obra de 'land art' más popular hasta hoy ha sido Spiral Jetty, creada en abril de 1970 en Utah por el propio Smithson. Él mismo trabajó con rocas, tierra y algas para formar una larga espiral que sobresale de la tierra, adentrándose en el Gran Lago Salado.

El laberinto mineral de la cantera de s'Hostal, donde los más pequeños disfrutan correteando, se considera ejemplo de 'land art' rtve

Pero no hará falta ir tan lejos para disfrutar de la belleza en plena naturaleza. No dudéis en acercaros a las Pedreres de s'Hostal en vuestra próxima visita a Menorca o Baleares. Además, el material con que se construyen tan bellos monumentos en las islas ya no es un secreto para vosotros. ¡Recordaréis siempre lo que habéis aprendido!



