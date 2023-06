08:03

El Govern amplia a 140 els municipis amb zones tensionades pel preu de l'habitatge on caldrà limitar el preu de lloguer

Les zones tensionades designades per la Generalitat es corresponen en les que els llogaters han de destinar més del 30% dels seus ingressos a pagar el pis i les despeses bàsiques d'habitatge. S'ha de tenir en compte que els lloguers a Barcelona han augmentat de mitjana un 21% en els últims 5 anys, segons el departament de Territori, i no d'acord amb l'IPC. En aquests 140 municipis, on hi resideixen 6,2 milions de persones i 80% del total de la població catalana, hi ha pràcticament totes les localitats de l'àmbit metropolità de Barcelona; les quatre capitals, part de les comarques costaneres i d'altres de muntanya com Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona o Torelló, entre d'altres.