Miguel Ángel Moratinos: "L'única solució a Ucraïna és la guerra?"

L'Alt Representant de l'Aliança de Civilitzacions de Nacions Unides (UNAOC), Miguel Ángel Moratinos, lamenta la pèrdua d'influència d'Europa i d'Occident en conjunt i posa d'exemple la Guerra d'Ucraïna recordant els intents de buscar una solució per part del Brasil o de la Xina en comparació amb Europa: "A Occident l'únic que fem és enviar més armes. Estem esperant la contraofensiva ucraïnesa per si es recupera alguna part del territori". Moratinos veu com un fracàs que en ple segle XXI l'única manera d'aturar una guerra sigui amb més guerra: "No dic que s'aturi l'ajuda militar a Ucraïna, però simultàniament s'haurien de buscar solucions diplomàtiques".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Moratinos recorda que tots els països occidentals han condemnat la invasió Russa i el principi d'integritat territorial "Espanya sempre al capdavant" i reclama que a banda del suport als ucraïnesos cal buscar una solució diplomàtica:"No hi ha voluntat. La paraula 'Pau' està abandonada, ha estat substituïda per seguretat. Però com tindràs seguretat sense pau?".

L'Alt Representant de l'UNAOC explica que ha tingut quatre reunions amb Vladímir Putin: "És un personatge particular. No s'ha de justificar, però s'ha de comprendre les raons que el porten a prendre la decisió".

"No volem aprendre les lliçons de la història" Moratinos defensa l'Aliança de Civilitzacions com a política exterior davant les intervencions militars que diu fracassen com a passat a l'Iraq o Afganistan: "No volem aprendre les lliçons de la història", han passat 20 anys de la intervenció a l'Iraq i va ser el més gran error estratègic de recent història de la humanitat". Miguel Ángel Moratinos recorda que es van invertir molts recursos a l'Afganistan per formar les forces de seguretat o per fomentar el desenvolupament agrícola: "Vam fer un esforç de cooperació a Herat, però Hillary Clinton va dir que eren ximpleries i que només tens la força militar". “☕ @MiguelMoratinos insisteix en que cessin les intervencions militars | @UNAOC



"La diplomàcia espanyola està en el millor moment" Preguntat per la política espanyola, Miguel Ángel Moratinos explic que no pot donar la seva opinió pel càrrec que representa i que no sap que farà Alberto Núñez Feijóo si arriba a la Moncloa, però reclama enfortir la relacions amb Àfrica: "El futur d'Europa passa per un eix Àfrica- Europa. Espanya té un lloc privilegiat, el punt d'unió, l'enllaç, la nostra relació amb Marroc i Àfrica són essencials". Miguel Ángel Moratinos si que diu "estar molt satisfet" de la política exterior del govern de Pedro Sánchez: "Ho ha fet molt bé. En poc temps ha anat a Washington, Pequín, rebent a Lula. Les fotos mostren que la diplomàcia espanyola està en el millor moment". “☕ @MiguelMoratinos defensa la tasca en política exterior del govern de Pedro Sánchez | @UNAOC



Sàhara: "L'opció més realista és la proposta marroquina d'autonomia" Amb relació a la situació del Sàhara, Miguel Ángel Moratinos defensa que no hi ha hagut cap gir de la diplomàcia espanyola a favor del Marroc i que ja el 2007 es va introduir la proposta a favor d'una autonomia: "Des d'aleshores és a totes les resolucions. Espanya vol una solució dins del marc de Nacions Unides, justa i mútuament acceptable". Moratinos diu que no hi ha un canvi sinó "un matís": "És veritat que hi ha voluntat de treure aquella situació de l'oblit, no s'ha avançat des de la Marxa verda del 1975. L'opció més realista és la proposta marroquina d'autonomia, això no significa abandonar els sahrauís". “☕ @MiguelMoratinos defensa que l'opció més realista pel Sàhara és la proposta marroquina d'autonomia | @UNAOC



