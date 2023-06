Miguel Ángel Moratinos: "L'única solució a Ucraïna és la guerra?"

Miguel Ángel Moratinos critica que no es posi la fi a la guerra d'Ucraïna amb diplomàcia, acords i garanties: "L'única manera que tenim per parar una guerra és amb més guerra. Per què hem avançat?", lamenta. "No hi ha voluntat de solucions. Ara als pacifistes ens diuen bonistes", ha dit l'Alt Representant de l'Aliança de Civilitzacions de les Nacions Unides (UNAOC). En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga critica el "fracàs" del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i assenyala que occident està perdent cada vegada més influència al món: "La doble vara ja no serveix. Estem amb Ucraïna, però hem oblidat altres problemes". L'exministre d'Afers Exteriors defensa "construir ponts d'entesa i respecte" davant l'enfrontament est-oest perquè "anem cap a una societat internacional multipolar".

Moratinos defensa la tasca en política exterior del govern de Pedro Sánchez i creu que "la diplomàcia espanyola està en el millor dels moments". Defensa que l'opció més realista pel Sàhara és la proposta marroquina d'autonomia: "Hi ha un matís més, però no hi ha un gir". "Si ignores què està passant a Africà, si ignores el nostre potencial geogràfic i polític, no fas bona política exterior", afegeix. I critica l'obsessió dels "populismes" per religions i creences.