Ya ha pasado más de un mes desde que Europa vibró con la Gran Final de Eurovisión 2023 que acogió el M&S Bank Arena de Liverpool. Un total de 26 países lucharon por levantar el ansiado micrófono de cristal aunque tan solo uno pudo hacerlo. Aquel 13 de mayo, Suecia volvió al olimpo del Festival de la Canción y conseguió igualar en número de victorias a Irlanda. La historia no se quedó ahí.

Su representante volvió a palpar el trofeo. 4.004 días después de alzarse con la victoria en Bakú 2012, Loreen regresó al certamen para hacerse con la victoria, esta vez con "Tattoo". La sueca recibió un total de 583 puntos, de los cuales 340 del jurado profesional y 243 del televoto, siendo la tercera puntuación más alta de la historia del festival. Además, la intérprete de "Euphoria" (su primer single eurovisivo) se convirtió en la primera mujer en ganar dos veces el certamen. Un récord que hasta la fecha solo había logrado el irlandés Johnny Logan en 1980 y 1987. Por ello, la 68º edición del Festival se celebrará en Suecia.

Estocolmo, Gotemburgo, Malmö y Örnsköldsvik: las 4 posibles sedes de Eurovisión 2024

Hasta la fecha, cuatro ciudades de Suecia han mostrado su interés para albergar Eurovisión 2024. Tres de ellas -Estocolmo, Gotemburgo y Malmö- ya han tenido la oportunidad de celebrar el Festival y tan solo una lo haría por primera vez, Örnsköldsvik. A continuación, analizamos cada una de ellas.

Estocolmo

La capital sueca ha celebrado Eurovisión en tres ocasiones: en 1975 tras la victoria de ABBA y "Waterloo", en 2000 después de ganar Chalotte Nilsson con "Take me to your heaven" y en 2016, posterior al micrófono de cristal de Mans Zelmerlöw con "Heroes". Días después de que Loreen obtuviese la victoria, Estocolmo presentó su candidatura oficial. Sin embargo, el gobierno de la ciudad añadió algunas condiciones a su solicitud. Entre estas destacan, la financiación del certamen y la sostenibilidad desde el punto de vista climático.

Las posibles sedes favoritas de la capital son el Friends Arena, un estadio con capacidad para 60.000 personas y escenario de las últimas finales del Melodifestivalen, la preselección nacional o el Tele2 Arena, un espacio moderno multifuncional que cuenta con capacidad para 40.000 espectadores y un techo retráctical. Hasta la fecha, tan solo el Stockholmsmässan y el Globen Arena han acogido la cita. ¿Volverán a celebrar Eurovisión o será el turno de los nuevos estadios?

Gotemburgo

​Como Estocolmo, Gotemburgo no se iba a quedar atrás. La segunda ciudad más importante de Suecia celebró el certamen eurovisivo tras la victoria de Herreys con "Diggi-Loo Diggi-Ley" en Luxemburgo 1984. El recinto escogido por la televisión pública sueca, SVT, fue el Scandinavium, que a pesar de terner una capacidad máxima de 14000 espectadores, se redujo el aforo para la cita del Festival.

Para 2024, la ciudad ha confirmado un proyecto donde la dirección recae en Magnus Hallberg, con un equipo formado por representantes de la empresa municipal de estadios Got Event, el Centro Sueco de Exposiciones y Congresos y la empresa oficial de Gotemburgo & Co como destino de la ciudad.

Malmö

La ciudad sueca también tiene experiencia como anfitriona del Festival de la Canción, ya que acogió las ediciones de 1992 tras la victoria de Carola con "Fångad av en stormvind" y la de 2013, después de que Loreen ganase por primera vez el certamen con "Euphoria". Como Gotemburgo y Estocolmo, Malmö también quiso presentar su candidatura para acoger la 68º edición de Eurovisión.

La apuesta de la ciudad del sur de la península escandinava seríe el Malmö Arena, un recinto con una capacidad para 15.000 espectadores que podría volver a ser el escenario de la cita europeo tras 2013. El estadio fue inaugurado en 2008 y está equipado con la última tecnología en sonido e iluminación. Además, se encuentra en una zona estratégica de la ciudad sueca.

Örnsköldsvik

La candidatura más sorprendente. Örnsköldsvik se trata de una pequeña ciudad de poco más de 30.000 habitantes que está situada al norte de Suecia. Anteriormente, la región ya se había postulado en 2015 pero fue descartada por cuestiones logística. Un representante de la zona explicó en la SVT que la ciudad es "grande con la música y grande con la naturaleza".

Su principal apuesta es el Hägglunds Arena, un recinto deportivo que tiene capacidad para 9800 espectadores. El lugar ha albergado las eliminatorios del Melodifestivalen, la preselección sueca para Eurovisión en 2007, 2010, 2014 y 2018 como la semifinal en este año 2023.