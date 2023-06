Desde que escuchamos "Señorita", Carlos Higes nos dejó con la miel en los labios y con más ganas de escuchar más de su música. El representante de España en Eurovisión Junior 2022, que obtuvo un satisfactorio sexto puesto en la 20ª edición del certamen infantil, estrena su nuevo tema "Mi mundo", con el que no dejarás de bailar este verano. Esta canción fresca y veraniega está escrita, entre otros, por el joven valenciano y cuenta con los mismos productores que la propuesta que defendió en Armenia.

En este nuevo sencillo, Carlos vuelve a apostar por la coreografía y un cuerpo de baile. En el videoclip, el valenciano no estará solo y estará acompañado por siete bailarines: Cayetana Martí, Adriana Molinero, Lucia Alcántara, Celia Lillo, Raúl Valverde, Raúl Redondo y Aharon Goldsztejn. Todos ellos coreografíados por Sergi Fernández. Al igual que en su tema eurovisivo, Higes fusiona el español y el inglés en su nueva canción, con el objetivo de que su música llegue a todos los rincones del mundo. Esta combinación de idiomas aporta un toque fresco y dinámico, y demuestra una vez más la versatilidad de Carlos como intérprete.

Dos meses atrás, el joven publicó en su cuenta de Instagram una cover de "Tattoo", la canción de la ganadora de Eurovisión 2023, Loreen que compartió en su perfil el vídeo del valenciano. Cuatro días más tarde, el abanderado español en el certamen infantil sorprendió con una imagen acompañada de un texto en el que anunciaba que "estaba trabajando en su nueva canción". En la publicación, recibió varias muestras de cariño de sus compañeros de edición en Ereván 2022. Entre ellas, la representante de Polonia, Laura Baczkiewicz, Luna de Países Bajos o Gaia Gambuzza de Malta.

Letra de "Mi mundo"

En tus ojos yo me puedo ver

En la luna de un amanecer

Venga dame una señal y allí estaré





Cerca tuyo yo me siento bien

Es el ritmo el que me hace saber

Me reflejo en el brillo de tu piel





Oh baby you should know,

Life is better when I’m next to you

And our hearts will glow

Let our light keep shining through





Cuando yo te veo pierdo la voz, mi aliento

No se lo que hacer con este sentimiento

Come and dance with me and we will go muy lento

Let the whole world know ’bout me and you

Mi mundo eres tú





Venga sécate las lágrimas

Todo cambiará ya lo verás

Deja que este ritmo tome el control





Vamos a bailar una vez más

Ya verás no te arrepentirás

Deja que tus palmas marquen el compás





Oh baby you should know

Life is better when I’m next to you

And our hearts will glow

Let our light keep shining through





Cuando yo te veo pierdo la voz, mi aliento

No se lo que hacer con este sentimiento

Come and dance with me and we will go muy lento

Let the whole world know ’bout me and you

Mi mundo eres tú





To’ mi mundo, to’ mi mundo





Muévelo (to’ mi mundo)

Muéve-muéve-muévelo





To’ mi mundo, to’ mi mundo, to’ mi mundo, uh-huh!

To’ mi mundo, to’ mi mundo, to’-to’ mi mundo, yeah!





Baby you should know

Life is better when I’m next to you

Our hearts will glow

Let our light keep shining through, ooo





Cuando yo te veo pierdo la voz, mi aliento,

No se lo que hacer con este sentimiento

Come and dance with me and we will go muy lento

Let the whole world know ’bout me and you

Mi mundo eres tú





To’ mi mundo, to’ mi mundo

To’ mi mundo, to’ mi mundo, oo





Let the whole world know ’bout me and you

Mi mundo eres tú