Estiu 2023: calendari i astronomia

El 21 de juny arriba l'estiu astronòmic, no pas el meteorològic en el que hi som des de l'1 de juny. L'estiu començarà, oficialment, a les 16 hores i 58 minuts. L'estació durarà 93 dies i 16 hores, serà la de més durada de l'any, i s'allargarà fins al 23 de setembre, coincidint amb l'entrada de l'equinocci de tardor.

Arriba la nit més curta de l’any

Tradicionalment, la nit de Sant Joan és la més curta de l'any, però no és exactament així. Just el dia del solsitici, per tant el 21 de juny, és quan tenim la nit més curta i amb menys hores de foscor i, per tant, el dia més llarg en tot l'hemisferi nord. Dit d'una altra manera, és el dia amb més hores de llum entre la sortida i la posta de sol. Per sobre del Cercle Polar Àrtic, aquest dia el sol no es pondrà en cap moment.

En canvi, al Cercle Polar Antàrtic, durant el solstici d’estiu, hi ha 24 hores de foscor. Això és degut a la inclinació que té l'eix de rotació de la Terra. L'orientació d'aquest eix durant el moviment de la Terra al voltant del Sol són responsables de les quatre estacions de l'any: la tardor, l'hivern, la primavera i l'estiu.

El dia del solstici d'estiu, és el moment que els rajos solars cauen verticalment sobre el Tròpic de Càncer, on no hi haurà cap ombra. A Catalunya, aquest dimarts 21 de juny el sol es pondrà pel punt més septentrional de l'oest. Al migdia, el sol assolirà la màxima alçada, uns 72º sobre la superfície.