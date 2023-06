Marc Giró rep la visita de Pilar Eyre. La periodista i escriptora ha llençat un desig: "A veure si avui no em cabrejo". La convidada ha explicat que no va molt a la televisió perquè "sempre em feu moltes marranades. Em fan paranys perquè volen que m'enfadi i parli malament d'algú". El presentador del 'Late Xou' li ha assegurat que això no li passaria i l'entrevista ha començat.

'De amor y de guerra' El pròxim mes de setembre, Pilar Eyre publicarà la seva 28a novel·la, anomenada 'De amor y de guerra'. En el programa s'ha descobert la portada del llibre, una imatge amb el fons negre, unes flors vermelles i el títol centrat i de color blanc. La història gira al voltant d'un matrimoni que té lloc durant la Guerra Civil. Els protagonistes "són de dues famílies diferents i l'any 39 s'han de separar. Ella s'ha de quedar a Barcelona i ell ha de marxar a l'exili. El que passa amb la vida de cadascú, aquest és el tema de la novel·la", ha explicat l'autora. Pilar Eyre i la seva nova faceta com a youtuber JOSEP ECHABURU Sobre la seva feina com a escriptora, Pilar Eyre ha assegurat que l'ofici "ha absorbit tota la meva vida. Abans pintava, tocava la guitarra, m'agradava molt sortir... i això ha sigut un gran error perquè totes les meves satisfaccions venen d'una mateixa font. El dia que falli, m'avorreixi o se'm faci monòton, no tindré substitut". L'escriptora ha acabat dient entre riures, que escriuria una novel·la d'autoajuda sobre aquest tema.

11 milions de visualitzacions De fet, la periodista està explorant una nova forma d'arribar al públic, a través de vídeos que penja a la plataforma YouTube. La idea li va donar el seu fill Ferran i la convidada, en un principi, s'hi va mostrar reticent perquè creia que això "era cosa de gent jove" i que "faria el ridícul". Doncs resulta que en un dels últims vídeos que ha publicat, ha arribat a 11 milions de visualitzacions. "Ara em paren més pel carrer pels vídeos de YouTube, que per la televisió, els meus llibres o pel periodisme. És increïble, estic al·lucinada", ha explicat la convidada. Sobre la seva manera de ser i de provar coses noves, Pilar Eyre ha reconegut que és "bastant gamberra. A mi m'agrada ballar, treure'm aquesta cosa sacrosanta que tenen alguns autors".