El cap de l’oposició al Parlament, Salvador Illa, ha fet un forat a la seva agenda per venir al ‘Late Xou amb Marc Giró’. El líder del PSC ha ensenyat la seva cara més personal i ha compartit els seus gustos, aficions, manies i anècdotes. Després d'explicar el secret de la seva cabellera, un xampú que ha regalat al presentador, ha començat l’entrevista.

Salvador Illa s’escriu a mà la llista de tasques que ha de fer diàriament i setmanalment. De la butxaca interior esquerra de l’americana ha tret un seguit de papers plens d’anotacions, horaris i subratllats. “La porto sempre a sobre” ha començat el polític i ha afegit “tots tenim els nostres costums. Si puc, ho ratllo tot”. La seva jornada sol començar a les cinc de la matinada i vint minuts després, ja està corrent.

El cap de l’oposició ha explicat que, a causa del “neguit”, durant la pandèmia es va engreixar 12 quilos, que ja els ha perdut a través de l’esport. “Em va bé físicament, però també psicològicament. Tampoc m’obsessiono, si un dia no puc, no puc” ha dit. Illa i el presentador han parlat una estona del tema: estiraments de tota mena, recorreguts de muntanya i el “flow”, una experiència que pràcticament et fa oblidar el cansament.

‘El año de la pandemia’ Salvador Illa ha escrit el llibre 'El año de la pandemia' on descriu les decisions que es van prendre des de l'estat d'alarma, fins a l'inici de la vacunació. Illa va prendre possessió del càrrec de Ministre de Sanitat el 13 de gener de 2020. Aquell mateix dia, a l'altra punta del món, començaven a sonar les alertes a Wuhan. Marc Giró ha dit que l'obra, amb pròleg de Fernando Simó, és "interessant, emocionant i ens servirà. Ens servirà d'aquí a 10 anys per explicar què ha estat la pandèmia".

Foc a la Moncloa "Quan es va decretar l'estat d'alarma", ha començat Salvador Illa, "vam haver de reforçar molt les capacitats de treball del Ministeri de Sanitat. Jo tenia un equip bo, però el vam reforçar. Li vaig demanar a Víctor Francos que s'hi incorporés. Les coses que jo no pugui fer, les fas tu" ha narrat el convidat. Resulta que Francos no trobava un hotel on quedar-se a dormir i Illa li va oferir viure a la Moncloa amb ell. "Un dia, que esàvem especialment cansats, es va posar a fer unes torrades i es va adormir. Jo també. Les torrades estaven al forn i fum i fum. Va saltar l'alarma d'incendis i va venir la Guàrdia Civil. Ens van fotre un ensurt" ha recordat el cap de l'oposició.