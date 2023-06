Laura Fa i Lorena Vázquez, periodistes del cor i presentadores del videopòdcast ‘Mamarazzis’, visiten el ‘Late Xou amb Marc Giró’ per posar-nos al dia de l’actualitat dels famosos. Les convidades han fet la volta al món amb l’afer Shakira i Piqué. Laura Fa i Lorena Vázquez van ser les primeres a parlar de la infidelitat del futbolista i, a partir d’aquí, han encadenat exclusiva rere exclusiva.

“A l’estiu sempre hi ha enamoraments i banyes”, ha començat Laura Fa i ha afegit “ho esperem amb il·lusió, és com els Reis”. “Els periodistes del cor ens agrada més quan la gent se separa, que quan s’ajunten. Hi ha més joc”, ha dit Lorena Vázquez.

Què ens espera aquest estiu? Les convidades han fet una previsió de temes pels pròxims mesos. El 8 de juliol arriba l’esperada boda de Tamara Falcó i Íñigo Onieva, però Lorena Vázquez ha sorprès dient que “no sabem si es casaran. Ella ha anat a Fàtima, a Lourdes, porta sempre una mica d’aigua beneïda per tirar-se a sobre perquè li porti sort. Està fent tot el possible per tenir, almenys, a Déu al seu costat” i Laura Fa ha continuat “i Déu ja li ha enviat molts senyals i no ho pilla”. Un altre tema que es pot resoldre aviat és el divorci de la infanta Cristina i el descobriment d'una possible nova parella. “Serà la notícia més buscada d’aquest estiu”, ha assegurat Lorena Vázquez. “També estarem pendents del nou xicot argentí de la princesa Leonor”, ha dit Laura Fa i Marc Giró ha respost: “Mira, estava a punt de fer-me republicana, però si aquesta senyora es treu un senyor argentí... És que un argentí alegra molt”.

Mamarazzis ‘Mamarazzis’ és el videopòdcast setmanal que Laura Fa i Lorena Vázquez fan a El Periódico. Les periodistes repassen cada dimecres les últimes notícies de la premsa rosa i dels famosos. "Estem molt contentes perquè és un projecte de les dues, que l’únic que volíem era treballar juntes", ha dit Laura Fa. La proposta és un éxit i suma seixanta capítols i prop de 5.000 seguidors a Instagram.