Laura Fa i Marta Pontnou han publicat el llibre ‘Els pecats de la xona: i tot allò que la Moreneta ens perdona’. Les autores expliquen al ‘Late Xou amb Marc Giró’ que el títol ve de la dita popular catalana i “una mica masclista”: ‘Dels pecats de la xona, la Marededeu els perdona, i dels pecats del piu, nostre Senyor se’n riu’. Amb aquesta obra “distraurem al personal i arrencarem riures”, assegura Marta Pontnou.

Els capítols que mai veuran la llum

En ‘Els pecats de la xona’ es toquen molts temes diferents: la infidelitat, el divorci, ser mare, autònoma i esposa, la pressió estètica, entre altres. El tema d’enganyar a la parella és present a tot el llibre perquè segons Fa “travessa la vida de tothom”. L’obra s’ha nodrit d’històries pròpies de les autores, però també d’experiències i anècdotes d’amigues i familiars.

Hi ha capítols que parlen de la menopausa, el càmping, l'horòscop i les plantes, però també n’hi ha d’altres que mai veuran la llum, com per exemple, un sobre els trios i un altre que girava al voltant de la religió. Segons Marta Pontnou, l’editorial els hi va dir: “Noies, ens encanta el que heu escrit, però tenim alguns capítols que hauran de passar per serveis jurídics”. Això, asseguren, els hi va agradar, però van haver de treure alguns trossos. “Sabem que els ‘heteros’ més bàsics s’ho miraran com una cosa estranya”, admet Laura Fa.