Laura Fa parla amb Cesc Escolà: "Jo sempre he volgut ser periodista del cor"

A l'entrevista de Fitmés d'aquesta setmana, en Cesc Escolà obre les portes del programa a la periodista del cor Laura Fa!

“Què és el més fort que has hagut de fer per aconseguir una notícia?”, segueix el Cesc. “Pensa que vaig estar molts anys fent de reportera de carrer ! Persegueixes a tothom, entres a les seves coses, busques informació com sigui ... El que he fet no t'ho puc dir, perquè és casi delicte . Casi! No vull dir-ho per si de cas ho és.”

“En quins projectes estàs ara?”, pregunta el Cesc. “ Faig una mica de titiritera ”, destaca la Laura. “Això ho parlem amb el Marc Giró moltes vegades: quan no estàs tancat a una redacció, fent el que havia fet molts anys, amb un horari i tal... doncs et van sortint petites col·laboracions , i faig ràdio, tele, podcast, escric ... Faig tot el que puc i més, perquè els titiriteros anem a ratxes , així que si em truca algú i el projecte m'interessa dic que sí .”

El Cesc obre la conversa destacant els inicis de la carrera de la Laura : “Jo crec que poca gent sabrà que vas començar al periodisme esportiu !”. “Sí!”, respon la Laura. Jo ja volia fer cor de sempre , però aquí a Catalunya no sabia per on començar , i vaig pensar que lo més farandulero era l'esport, la veritat. I vaig estar sis o set anys a Ràdio Badalona fent bàsquet i futbol !”.

Entrevistes somiades

En Cesc continua l'entrevista preguntant-li a la Laura per una persona famosa a qui li encantaria entrevistar. La Laura ja sembla bastant satisfeta al respecte: “Ja he entrevistat a gent guai! Vaig entrevistar al Harrison Ford, al Leonardo DiCaprio... Sí que és veritat que la primera vegada que vaig entrevistar algú gran, a la Mariah Carey, em va impressionar molt. Però se'm va passar i ara ja no m'impressiona ningú! És com feina. La gent ho veu des de fora, però després és feina”.

La Laura gira ràpidament l'entrevista cap al Cesc: “I tu, t'has liat amb alguna famosa o no?”. El Cesc l'hi torna: “Jo no, cent per cent, però tu crec que sí!” “Ah, jo sí!”, riu la Laura. “Jo jugava a bàsquet des dels set o vuit anys. I el meu entrenador quan era senior ara és el meu marit.” “Ostres! Després de quants anys?” “Des del 95! Ja he perdut la conta, perquè si ho conto surto corrents.”

“Quina relació has tingut al llarg de la teva vida amb l'esport?”, pregunta el Cesc per concloure. “Quan jugava a bàsquet, jugava perquè m'agradava. Després ja vaig anar al gimnàs, que si el·líptica, tot això de senyora gran una mica. Però després va haver-hi una entrenadora que em va salvar el confinament. I ara, quan ha tornat, doncs la tinc d'entrenadora personal. Fa unes classes per Zoom, com d'entrenament funcional. Ha sigut un gran invent poder entrenar a casa online!”.